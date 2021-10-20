أخبار عاجلة

"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً -
السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية -
الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج -
شاهنده المغربي: عندى حلم انى احكم كرة قدم للرجال -
تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي -
برلماني: الشرقية للدخان تستغل الدوري في الترويج للتبغ -
السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا (فيديو) -
بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه -
وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج -
رسمياً .. الرئيس السيسي يعتمد تعديل قانون الرياضة .. والقانون ينقذ انتخابات الزمالك بعد عودة مرتضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. عروسان هنديان يصلان حفل زفافهما بأغرب طريقة

Print
بالفيديو.. عروسان هنديان يصلان حفل زفافهما بأغرب طريقة .. عروسان هنديان يصلان حفل زفافهما بأغرب طريقة
الوسيلة الوحيدة المتاحة لهما في ذلك اليوم

بالفيديو.. عروسان هنديان يصلان حفل زفافهما بأغرب طريقة

أصرّ عروسان هنديان على إتمام حفل زفافهما رغم الفيضانات والأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، لكنهما وصلا إلى حفل زفافهما بولاية كيرالا الجنوبية بأسلوب غير عادي.

وحسب موقع " اليوم"، كشف مقطع طريف عن إبحار عروسين داخل إناء ضخم للطهي، وذلك من أجل التغلب على الفيضانات التي غمرت الشوارع.

وأظهر مقطع فيديو تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي العروسين وهما يجلسان على مقعدَيْن داخل وعاء الطهي المصنوع من الألمنيوم، بينما يقوم رجلان ومصوّر بدفع إناء الزوجَيْن في شارع مغمور بالمياه.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، فإن الزوجَيْن، العاملَيْن في مجال الرعاية الصحية في مستشفى تشينغانور، استعارا الإناء من معبد محلي، مشيرين إلى أنه "الخيار الوحيد" الذي كان متاحاً خلال أسرع وقت، حيث لم تردعهما الفيضانات والانهيارات الأرضية عن تأجيل يوم زفافهما.

وقد تسبّبت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مصرع ما لا يقل عن 27 شخصاً في جميع أنحاء الولاية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا (فيديو)

السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا (فيديو)

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)

من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)

بالفيديو.. تطوير 14 مركزًا صحيًّا ليعكس الهوية الجديدة بصحة جازان

بالفيديو.. تطوير 14 مركزًا صحيًّا ليعكس الهوية الجديدة بصحة جازان