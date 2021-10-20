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تأجيل تنفيذ سيناريو إدارة حادث وهمي لغرق «عبارة» ركاب بالبحر الأحمر للأسبوع المقبل

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تأجيل تنفيذ سيناريو إدارة حادث وهمي لغرق «عبارة» ركاب بالبحر الأحمر للأسبوع المقبل تأجيل تنفيذ سيناريو إدارة حادث وهمي لغرق «عبارة» ركاب بالبحر الأحمر للأسبوع المقبل

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قررت محافظة البحر الأحمر تأجيل تنفيذ سيناريو إدارة حادث وهمي غرق «عبارة» ركاب بالبحر الأحمر الأسبوع المقبل بدلا من اليوم الأربعاء وذلك اضطرابات الحالة الجوية والبحرية.

كانت محافظة البحر الأحمر بمختلف الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة مواني البحر الأحمر ومركز البحث والإنقاذ وعدد من الوزارات الاستعدادات الخاصة قد انتهت الاستعدادات لتنفيذ سيناريو لإدارة أزمة غرق عبارة ركاب بالبحر الأحمر لأغراض التدريب « _٧» غدا الاربعاء، وكيفية تنفيذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة والسيطرة عليها في الحال دون خسائر في الأرواح.

وضرورة تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات لمحافظة البحر الأحمر وزيادة القدرة لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة عالية، مشددا على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية للسيطرة على الأزمة في اقل مدة ممكنة.

وأن الهدف من تنفيذ هذا السيناريو هو الاطمئنان على مدى جاهزية كافة المعدات والجهات لمواجهة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها على أرض الواقع

واستعرض نادي نصيف مدير ادارة الأزمات بالمحافظة الخطة الزمنية لتنفيذ الإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمة، ودور كافة الجهات المعنية، والهدف من التدريب على سيناريو إدارة الأزمة .

المصرى اليوم

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