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«الداخلية» تحتفل بـ تخرج دفعة جديدة من الضباط وسط إجراءات احترازية

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«الداخلية» تحتفل بـ تخرج دفعة جديدة من الضباط وسط إجراءات احترازية «الداخلية» تحتفل بـ تخرج دفعة جديدة من الضباط وسط إجراءات احترازية

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تحتفل وزارة الداخلية اليوم الاربعاء بتخرج دفعة جديدة من طلابها، في حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية، بعد أن قضي الطلاب 4 سنوات داخل جدران كلية الشرطة، ويتم الدفع بهم في قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق الامن في ربوع .

تشهد أكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، وتم توجيه الدعوة إلى اولياء امور الخريجين الجدد، وسط تشديد على الاجراءات الاحترازية.

تعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، ومهمة الاكاديمية إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

المصرى اليوم

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