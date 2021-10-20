أسماء مصطفى تتعرض لوعكة صحية مفاجئة ونقلها إلى المستشفى

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تعرضت الإعلامية أسماء مصطفى لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على أثرها إلى المستشفى .

وأعلن الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :«الأدمن بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على آثارها للمستشفى، دعواتكم تخرج بالسلامة».

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، قد طمئنت جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية خلال الأيام الفترة الماضية، نتيجة إصابتها بمرض السرطان، لافتة إلى أنها لم تتخلص من الورم كليا.

وكتبت أسماء مصطفى منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اتأخرت عليكم بس عارفة إنكم بتعذروني، وعايزة أقولكم إني فعلا زي ما بنقول ربنا كتبلي عمر جديد وقدر ولطف، تفاصيل صعبة لكن أكيد الدعوات الصادقة لوجه الله هي اللي نجتني».

وأضافت أسماء مصطفى: «أنا لسه عندي مشوار مع العلاج، والحمد لله مقدرتش أتخلص من الورم اللعين كليا، ولسه هكمل علاج، لكن ربنا نجاني الحمد لله، وربنا يسامحني، على كل يوم كنت بصحتي ومصحتش أحمد ربنا عليها، أيها الأصحاء اشكروا الله، وادعوا لجميع المرضى، بشكركم من قلبي على دعواتكم ربنا يحفظكم».