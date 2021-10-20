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«انكتبلي عمر جديد».. أول تعليق من وائل كفوري بعد حادث سيارته

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«انكتبلي عمر جديد».. أول تعليق من وائل كفوري بعد حادث سيارته «انكتبلي عمر جديد».. أول تعليق من وائل كفوري بعد حادث سيارته

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طمأن الفنان وائل كفوري، جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير مروع منذ أيام قليلة.

وائل كفوري

وكتب كفوري، منشورًا عبر خاصية «استوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «من القلب ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد، كلمة شكر وحب ووفاء لكل الزملاء الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل من بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والفانز والأصدقاء ولكل محب عتل همي».

سيارة وائل كفوري - صورة أرشيفية

وأضاف: «غمرتوني بمحبتكم وبخوفكم عليا، صدقوني لمست محبة كل واحد فيكم، أنا منيح بفضل صلواتكم، كل كلمة قلتوها عنت لي ودقت بالقلب، أشكركم فردا فردا، وبعتذر ما قدرت أتواصل معكم أو رد على اتصالاتكم».

وتابع «كفوري»: «بس إن شاء الله قريبا نتواصل أول ما أصير أحسن ونتلاقى، وبرجع بشوف وجهكم بخير، الله يبعد الشر عن كل واحد فيكم ومايصيبكم ولا مكروه والشكر الأكبر لربي اللي رد عني وأداني أيام جديدة أقدر من خلالها التقي فيكم، بحبكم قد الدنيا».

سيارة وائل كفوري - صورة أرشيفية

وتعرض الفنان وائل كفوري قبل أيام لحادث سير مروع، ووفقا لروايات عن الحادث من مقربين من كفوري، فقد كان يقود سيارته وفاجئته سيارة أخرى من اليمين، ليضطر إلى الاصطدام، حيث لم يكن يضع حزام الأمان، لتجرف سيارته لمتر ونصف المتر.

المصرى اليوم

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