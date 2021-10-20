أمن القليوبية يضبط لص استولى على هاتف صحفي في القليوبية

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول من صحفي أثناء عمله بالشارع في مدينة شبرا الخيمة

أحيل المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، بلاغا يفيد قيـام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية أثناء تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وقيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذ المتهم بالفـرار.

أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمحل اقامته بقليوب، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى تاجر مقيم بدائرة المركز، وأمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه، واعترف بعلمه بأنه من متحصلات السرقة.