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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-10-2021 والقنوات الناقلة .. لقاءات الأبطال: برشلونة والبايرن ويوفنتوس وأشبيلية

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-10-2021 والقنوات الناقلة .. لقاءات الأبطال: برشلونة والبايرن ويوفنتوس وأشبيلية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-10-2021 والقنوات الناقلة .. لقاءات الأبطال: برشلونة والبايرن ويوفنتوس وأشبيلية

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يشهد جدول مباريات اليوم الأريعاء 20-10-2021 لعب عدد من المباريات الهامة، ويلعب عدد من أهم الفرق في دوري أبطال أوروبا اليوم، وكما يتم لعب مباراة واحدة فى بطولة دوري أبطال أسيا، وأخري فى الدوري الأوروبي.

ويتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم عدد 8 مبارايت في بطولة دوري أبطال أوروبا ويصل عد مباريات اليوم إلي 10 مباريات بعد إضافة مباراتي دوري أبطال أسيا، والدوري الأوروبي.

ويلعب ضمن جدول مباريات اليوم الأربعاء عدد من أهم الفرق مثل: برشلونة- بايرن ميونخ (البارين) – مان يونايتد – يوفنتوسأشبيلية – تشيلسي – ليستر سيتي –أولسان هيونداي.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا معظمهم من للفرق الهامة في أوروبا وعلى رأسهم البايرن ميونخ وبرشلونة ومان يونايتد ويوفنتوس.

  • مباراة برشلونة × دينامو كييف – الساعة 6.45 مساءً- قناة beIN Sports 1 HD Premium.
  • مباراة ريد بول سالزبورج × سبورتنج فولفسبورج – الساعة 6.45 مساءً- قناة beIN Sports 2 HD Premium.
  • مباراة بايرن ميونخ × بنفيكا – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 3 HD Premium.
  • مباراة يانج بويز × فياريال – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 2 HD.
  • مباراة مان يونايتد × أتالانتا – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 1 HD Premium.
  • مباراة تشيلسي × مالمو – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 2 HD Premium.
  • مباراة يوفنتوس × زينيت الروسي – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 1 Extra.
  • مباراة اشبيلية × ليل – الساعة 9 مساءً- قناة beIN Sports 1 HD.

جدول مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

يشهد البوم الدوري الأوروبي لعب مباراة وحيدة وهي:

  • مباراة ليستر سيتي × سبارتاك موسكو – الساعة 4.30 عصرا- قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا

يشهد اليوم دوري أبطال أسيا لعب مباراة وحيدة وهي:

  • مباراة أولسان هيونداي × بوهانج ستيلرز – الساعة 8 مساءً – قناة SSCC sport 7 HD.

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