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الإسماعيلي: صرف نسبة المشاركة للاعبي الفريق قبل لقاء الأهلي

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الإسماعيلي: صرف نسبة المشاركة للاعبي الفريق قبل لقاء الأهلي الإسماعيلي: صرف نسبة المشاركة للاعبي الفريق قبل لقاء الأهلي

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أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، أن مواجهة الأهلي بالجولة الأولى للدوري قمة لها طابع خاص.

وأشار وحيد في تصريحات لبرنامج البريمو، إلى أن فترة الإعداد كانت قوية ومهمة، موضحا أن طلعت يوسف المدير الفني الإسماعيلي يحاول زيادة معدلات الانسجام.

وأوضح أن اللجنة الفنية بقيادة على أبوجريشة، أنهت عملها لإفساح المجال أمام المجلس الجديد، مؤكدا أنه سيتم حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بنسبة المشاركة في الموسم الماضي قبل لقاء الأهلي.

وأكد أن الثنائى شكري نجيب وعماد حمدي لاعبي الفريق لم يرفضا التجديد للإسماعيلي، موضحاً أن الثنائى وافق مبدئياً على التجديد، ولكن لازالت المفاوضات مستمرة بهذا الشأن.

المصرى اليوم

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