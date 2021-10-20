الدكتور أحمد عكاشة يشارك في ماراثون «الطب النفسي الرقمي .. الفرص والتحديات» في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف محافظة الإسكندرية، فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للطب النفسي تحت عنوان «الطب النفسي الرقمى ..الفرص والتحديات»، خلال الفترة من 27 وحتى 29 من اكتوبر الجارى.

ويناقش المؤتمر خلال الأيام الثلاثة، علاقة التكنولوجيا الرقمية الحديثة بالمرض النفسي والعلاج النفسي، المحاضرة الافتتاحية ستكون للدكتور أحمد عكاشة حول عنوان المؤتمر ذاته.

وسيتم على هامش المؤتمر،تنظيم ماراثون جماعي لكل المشاركين في المؤتمر ومجموعة من شباب الاسكندرية يرتدون تيشيرتات موحدة عليها شعار الجمعية المصرية للطب النفسي والأمانة العامة للصحة النفسية، تحت شعار «الصحة النفسية للجميع»، وينطلق الماراثون على كورنيش الإسكندرية يوم الجمعة ٢٩ اكتوبر.

كما تستضيف الاسكندرية أكبر مؤتمر طبي عن «طب ورعاية الحالات الحرجة»، يومى 21 و22 اكتوبر الجارى، ليشمل مجموعة من ورش العمل التدريبية ومحاضرات نظرية تناقش كل ما يخص طب الحالات الحرجة، بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين.