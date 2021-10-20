القنطار بـ 4880 جنيه .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطارًا في الإسكندرية (صور)

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قال المهندس طارق زكى صالح وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، إنه جرى حصاد 200 فدان من محصول القطن للعام الحالى 2021، من إجمالى 950 فدان جملة المساحات المزروعة بمحصول القطن في الإسكندرية.

وأوضح صالح في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تم استلام وبيع 668 قنطار حتى الآن بشونتى تجميع القطن في رحيم وأبوبكر الصديق واللاتين جرى تخصيصها لاستلام وبيع وعمل المزادات لأول مرة هذا العام في الاسكندرية، حيث تم البيع في المزاد بسعر 4880 جنيه للقنطار،حيث تم تجميع 350 قنطار في شونة رحيم و318 في شونة أبوبكر الصديق.

وحضر وكيل الوزارة، والمهندسة تريزه سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى والدكتورة دعاء خميس محمد مدير إدارة شؤون الإرشاد الزراعي، تنفيذ يوم جنى لمحصول القطن للموسم ٢٠٢١ بقرية أبوبكر بزمام العامرية بأرض المزارع طاهر سالم، حيث قام الدكتور محمود خميس مسؤول المادة العلمية للبرنامج الإرشادي لمحصول القطن بالإسكندرية بمتابعة تنفيذ عملية الجنى بالطريقة الصحيحة والتوصيات الإرشادية الخاصة بهذه المرحلة.

وأوصى الحضور، أن تتم عملية جني القطن عند تفتح 40% من اللوز الناضج على النبات ولا ينصح بتركه حتي 60% من التفتح أو تركه حتي تمام التفتح وجنيه مرة واحدة، وأن يكون الجني المبكر يجعلنا لا نفقد جزءا من المحصول خاصة في المحافظات الشمالية من الدلتا نتيجة هطول الأمطار وسقوط اللوز المتفتح على الأرض واختلاطه بالطين ولا يكون صالحا للجني أو التداول خاصة عند ترك اللوز المتفتح لنهاية الموسم بدون جني، كما أوصى الحاضرين أيضا بأن تكون عملية الجني المبكر ونزول العمال بين خطوط النباتات يؤدي لفصل وتفريق النباتات عن بعضها ويسهل وصول أشعة الشمس لحجر النبات السفلي، ويزيد من التبكير في نضج اللوز وتفتحه ويقلل من ترمخ الجزء السفلي من حجر النباتات بفعل الرطوبة المرتفعة بالقرب من سطح التربة، مشيرين إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى رية بين الجنيتين ورشة ضد ديدان اللوز، والري للإسراع في نمو اللوز المتأخر التفتح والرش لحماية اللوز الغض الذي يكون مرتعا لديدان اللوز وإصابة اللوز وعدم تفتحه وأيضا ضرب القمة النامية وتوقف النبات عن النمو خاصة بالشوكية، ومكافحة الحشرات الثاقبة الماصة التي تسبب الندوات العسلية في نهاية الموسم وتؤدي لترمخ اللوز المتفتح واسوداده مما يؤثر على الرتبة.

وشملت التوصيات على أنه عند الندى لابد من تعرض القطن لأشعة الشمس والفرافرة على مفرش نظيف خارج الحقل مع تنقية القطن من القشبر والأوراق والشوائب، حتي نحصل على رتبة عالية تزيد من سعر قنطار القطن الزهر، وأن يجمع كلاً من الجنية الأولي والثانية على حدة ويحظر الأكياس والأربطة البلاستيكية.

القنطار بـ 4880 جنية .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطاراً في الإسكندرية (صور)

القنطار بـ 4880 جنية .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطاراً في الإسكندرية (صور)

القنطار بـ 4880 جنية .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطاراً في الإسكندرية (صور)

القنطار بـ 4880 جنية .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطاراً في الإسكندرية (صور)

القنطار بـ 4880 جنية .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطاراً في الإسكندرية (صور)

القنطار بـ 4880 جنية .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطاراً في الإسكندرية (صور)

القنطار بـ 4880 جنية .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطاراً في الإسكندرية (صور)

القنطار بـ 4880 جنية .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطاراً في الإسكندرية (صور)

القنطار بـ 4880 جنية .. حصاد 200 فدان من محصول القطن وبيع 668 قنطاراً في الإسكندرية (صور)

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