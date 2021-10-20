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السديس عن مؤتمر الأمر بالمعروف: يجسّد عناية الدولة بهذه الشعيرة وإعزازها

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السديس عن مؤتمر الأمر بالمعروف: يجسّد عناية الدولة بهذه الشعيرة وإعزازها السديس عن مؤتمر الأمر بالمعروف: يجسّد عناية الدولة بهذه الشعيرة وإعزازها
رفع أكف الضراعة إلى الله بالدعاء أن يوفق قادة هذه البلاد وأن يبارك في جهودهم

السديس عن مؤتمر الأمر بالمعروف: يجسّد عناية الدولة بهذه الشعيرة وإعزازها

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن المؤتمر الثاني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان: (منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية في تعزيزه)، يجسّد عناية الدولة - رعاها الله - بشعيرة الأمر بالمعروف وإعزازها.

وقال: إن ولاة أمر هذه البلاد المباركة عُنوا بشعيرة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وإعزازها، وذلك تأسياً بقول الله تعالى، في الآية الكريمة: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.

كما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - من ثم أبناؤه البررة من بعده، حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- وهم يعنون بالأمر بالمعروف في هذه البلاد وتطبيق شعيرتها، والعلم بمقتضياتها في منهجٍ وسطي معتدل مستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام أكف الضراعة إلى الله - عزّ وجلّ - بالدعاء، أن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يبارك في جهودهم، وأن يعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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