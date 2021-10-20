250 مليون جنيه لدعم مراكز الشباب في الإسكندرية .. وطرح استثماري لحمام سباحة بـ7.5 مليون جنيه

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، عن طرح استثمارى بنظام حق الانتفاع بالهيئات الشبابية والرياضية، من خلال المزايدة العلنية لحمام السباحة بمركز شباب الحرمين، بقيمة 7 ملايين و527 ألف و340 جنيه.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، إنه تقدم للمشروع ثلاثة عطاءات وتم قبول عطائين، وتم الرسو على إحدى الشركات بقيمة انشائية تقدر بـ٧٥٢٧٣٤٠ جنيه بحق انتفاع بمبلغ مائتان ألف جنيه بزيادة سنوية مركبة.

وفى سياق متصل، وافقت وكيل الوزارة على دعم مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية بمبلغ 250 ألف جنيه، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار إيمان المديرية بالدور الحيوى والفعال الذي تقوم به تلك المراكز، حيث أنها تقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتخدم عدد كبير من كافة الفئات العمرية، وكذلك تفعيل الاهتمام بمراكز الشباب حيث إنها المحك الأساسي والقاعدة الشعبية العريضة لتفريغ الابطال ذو المستويات العالية في مختلف المراحل السنية ومختلف المستويات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية وجعلها مراكز خدمة مجتمعية.

وأوضحت أنه تأتي هذه الموافقة بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.