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شركة "السعدون" العقارية تطرح بيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض بالمزاد العلني "مزاد دانة التخصصي"

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شركة

تطرح شركة السعدون العقارية، نهاية الشهر الجاري، عقارات متنوعة للبيع بمدينة الرياض؛ وذلك بالمزاد العلني "مزاد دانة التخصصي".

وتميزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض؛ حيث تحرص على ما يقدم في هذه المزادات وفق الآليات المعمول بها والضوابط والأنظمة.

وتقيم "السعدون"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، مزادها العلني -مزاد دانة التخصصي- على "أراضٍ- تجاري- سكني- مستودعات" بمدينة الرياض؛ وذلك يوم الأربعاء القادم 27/ 10/ 2021م، بفندق "هوليدي إن- العليا".

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شركة

شركة

شركة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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