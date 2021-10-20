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يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأعضاء الجهاز الفني، والجهازين الطبي والإداري، اليوم الأربعاء، لمسحة طبية في الخامسة مساء قبل التدريب المقرر له في السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وسينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من غد الأربعاء استعدادًا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل.

كان الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز في المباراة.