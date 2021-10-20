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أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الأربعاء.

وسينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من اليوم الأربعاء استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل.

وستتحرك حافلة الفريق من النادي في العاشرة والنصف صباحا، وسيتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة والنصف ظهرا، وسيؤدي اللاعبون تدريبات الإطالات في الخامسة والنصف مساءً، على أن يخوض الفريق تدريبه في السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، وسيتناول اللاعبون وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساء.

كان الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز في المباراة.