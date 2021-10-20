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جوزيه : رونالدو الأجدر بالكرة الذهبية ومحمد صلاح لاعب رائع

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جوزيه : رونالدو الأجدر بالكرة الذهبية ومحمد صلاح لاعب رائع جوزيه : رونالدو الأجدر بالكرة الذهبية ومحمد صلاح لاعب رائع

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أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي، أن مباراة ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا كانت رائعة.

وأشار بيسيرو عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن اللقاء كان قويا بين فريقين مميزين ولديهم لاعبين موهوبين موضحا أن محمد صلاح قدم مستويات رائعة في لقاء الليلة.

وأكد أن صلاح لاعب رائع ويظهر بمستويات طيبة في الدوري الانجليزي، ولكن مسألة حصوله على الكرة الذهبية محل شك.

وأوضح أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأجدر بالحصول على الكرة الذهبية لأنه نجم كبير ويصنع الفارق.

المصرى اليوم

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