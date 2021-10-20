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البرتغالي جوزية : الأهلي برشلونة أفريقيا.. وأتعجب من رحيل رمضان إلى بيراميدز

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البرتغالي جوزية : الأهلي برشلونة أفريقيا.. وأتعجب من رحيل رمضان إلى بيراميدز البرتغالي جوزية : الأهلي برشلونة أفريقيا.. وأتعجب من رحيل رمضان إلى بيراميدز

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أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي أنه يعتز بتجربته مع القلعة الحمراء، موضحا أنه فريق قوي ولديه لاعبين مميزين.

وأشار بيسيرو عبر برنامج البريمو إلى أن الدوري المصري قوي وسيكون أفضل مع عودة الجماهير.

وأوضح أن الأهلي بمثابة برشلونة في قارة أفريقيا، مؤكدا أن الفريق الأحمر ملئ بالنجوم ودائما يسعى للفوز.

وأكد أن رمضان صبحي جناح المصري لاعب مميز، وسيتطور مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري.

وأشار إلى أن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز علامة استفهام بالنسبة له، خاصة أن رمضان سجل أهدافا عديدة في الموسم الماضي، ولكنه لا يعلم سبب هذه الخطوة.

وأضاف: «اعتقد أن الأفضل للاعب المصري الرحيل إلى أوروبا أو الانتقال للأهلي والزمالك إذا أراد التواجد في لأنهما ينافسان عن الألقاب».

المصرى اليوم

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