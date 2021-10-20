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متحدث الإسماعيلي: الأهلي يلعب في الإسماعيلية بكل الألعاب «اشمعني القدم»

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متحدث الإسماعيلي: الأهلي يلعب في الإسماعيلية بكل الألعاب «اشمعني القدم» متحدث الإسماعيلي: الأهلي يلعب في الإسماعيلية بكل الألعاب «اشمعني القدم»

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أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي أنه لا يوجد أي مانع أن يلعب النادي الأهلي في الإسماعيلية.

وأشار وحيد عبر برنامج البريمو إلى أن الإسماعيلي لا يملك الرفاهية لمواجهة الأهلي في برج العرب بالإسكندرية وحجز فنادق الإقامة هناك بدلا من اللعب بالإسماعيلية.

وأكد أن الإسماعيلي لن يلعب على أرضه سوى في الجولة الرابعة، موضحا أن الإسماعيلي من حقه اللعب على أرضه ضد الأهلي لتطبيق مبدأ العدالة والتنافسية.

وأوضح أن الأهلي يلعب بالفعل في الإسماعيلية في كل الألعاب بصالة قناة السويس إلا في كرة القدم.

وأشار إلى أن بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في إثارة الجدل الإعلامي حول ملعب هذه المباراة، مؤكدا على أن الإسماعيلي يرحب بالأهلي ودروس الماضي تعلمها الجميع ويجب التعامل مع الواقع.

المصرى اليوم

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