لجنة الحكام : معروف ظلم الأهلي في لقاء المحلة

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أكد توفيق السيد رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة لكرة القدم أن الحكم محمد معروف ارتكب خطأ واضح في مباراة الأهلي ضد غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وقال توفيق السيد عبر برنامج البريمو إن «معروف» تغاضى عن ضربة جزاء واضحة للأهلي في هذه المباراة.

وأشار إلى أنه مسؤول ويؤكد أن هناك بالفعل أخطاء واضحة في مباراة الأهلي والمحلة ولكنها غير متعمدة.

وأوضح الحكم محمد صلاح عبدالفتاح أن هناك مجاملات بالفعل في إدارة منظومة التحكيم.

وأشار إلى أن هناك حكام يخطئون ولا يتعرضون للعقوبات وخاصة في عهد لجنة الحكام السابقة بقيادة وجيه أحمد.