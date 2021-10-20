مدبولي يسلم رئيس جامعة طنطا جائزة المركز الثاني للمؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية

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سلم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتسليم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية، حيث فازت جامعة طنطا بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية والجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة مصر للتميز الحكومى في دورتها الثانية لعام 2020، والذى أقيم بقصر القبة الرئاسي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

‏وقال رئيس جامعة طنطا، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تدعم خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» في سبيل الارتقاء بالأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة دعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

أكد الدكتور محمود ذكى أن الجائزة تأتى تتويجًا لجهود جامعة طنطا في دعم البنية التكنولوجية ودعم المنصات الالكترونية بالجامعة ورقمنة كافة الخدمات الطلابية ودعم مشروع التحول الرقمى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدًا أن الجامعات المصرية تشهد طفرة متميزة في ملف التحول الرقمي في عهد الرئيس السيسي

جدير بالذكر أنه ‏تم اختيار ‏موقع البوابة الإلكترونية بجامعة طنطا في المرحلة الأولى من التصفيات ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية ‏في تقديم ‏الخدمات الإلكترونية ‏لمنسوبي الجامعة بعد مراجعة ملفات الترشح للجائزة، وبعد ‏زيارة ميدانية لفريق من وزارة التخطيط لجامعة طنطا لعرض ما ورد بالملف من بيانات، تقرر تصعيدها للمرحلة النهائية للتقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي عن جائزة «المواقع الإلكترونية» على مستوى الجامعات والجهات الحكومية.

شهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في فئات الجائزة المختلفة والتي تشمل جائزة التميز الفردي والتي تتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة.

حضر احتفالية توزيع الجوائز وفد من جامعة طنطا يضم الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتوره دينا عبدالهادي المدير التنفيذي للآداء المؤسسى، وعاطف إبراهيم مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومنسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا.

من جانبها أكدت الدكتوره دينا عبدالهادى مدير وحدة البوابة الالكترونية أن هذه الجائزة تأنى تكليلاً لجهود فريق العمل بالوحدة.