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محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين من حفظة القرآن الكريم

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محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين من حفظة القرآن الكريم محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين من حفظة القرآن الكريم

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كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، عدد من المتميزين من الطلاب والموهوبين في عدد من مدارس الإدارات التعليمية، وذوي الهمم من الطلاب، في احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، احتفالا بمولد خير البرية صلى الله عليه وسلم، بعنوان«الليلة المحمدية»، كما كرم محافظ كفر الشيخ حفظة القرآن الكريم، بالاضافة لذوي الهمم من حفظة القرآن كاملاً بمدارس النور للمكفوفين،كما كرم آدم محمود رمضان، الحاصل على المركز الثاني جمهوري في المشروع الوطني للقراءة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور طارق عماره، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ،ونائب رئيس مجلس أمناء الجمهورية، والدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بكفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات وقيادات التربية والتعليم .
وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات والتواشيح والأوبريتات عن سيرة وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم.

المصرى اليوم

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