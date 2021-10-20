إبراهيم نور الدين: تعرضت لظروف غريبة وكان «معمول لي عمل»

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أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى، أنه تعرض لظروف غريبة أثرت عليه سلبا في مشواره التحكيمى وقيل له أنه «معمول له عمل».

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية، إنه في هذه الفترة تقرب إلى الله بشكل أكبر، واستعان بالله في كل قراراته للخروج من هذه الظروف.

وأضاف: «أذكر أن أعضاء اتحاد الكرة وقتها وعلى رأسهم أبوريدة، وشوبير، ومجدى عبدالغنى، وأعضاء لجنة الحكام قالوا لى «خليك مع الله».

ونفى نور الدين ما تردد عن قيامه برش المياه قبل إدارة احدى المباريات لفك السحر، مؤكدا أن الفيديو المسرب مغرض وليس له أساس من الصحة.

وأشار إلى أنه الحكم الوحيد الذي أدار مباريات في الدورى الممتاز وهو حكم درجة ثالثة.

وأوضح أنه أدار مباراة القمة بين الاهلى والزمالك بدون سماعات وبدون تقنية الفار عام 2014، والجميع أشاد بمستواه في اللقاء.