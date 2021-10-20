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قال محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، إن فريقه تأسس كبيرًا، ودخل في أجواء المنافسة على البطولات سريعًا، موضحًا أن الطموحات ترتفع في عام عن الآخر.

وأضاف فتح الله خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن الجميع داخل نادي بيراميدز يُمني النفس بأن يكون الموسم الجديد أفضل من الماضي، والتعلم من الأخطاء السابقة، مشددًا أن هناك هدف داخل النادي هو حصد بطولة.

وتابع أن بيراميدز يسعى لأن تكون هناك بطولة داخل النادي مع نهاية الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن التعادل الذي حققه فريقه أمام عزام التنزاني في الذهاب بالكونفدرالية، مُرضيًا رغم الرغبة في تحقيق المكسب.

واختتم تصريحاته، أن فريق عزام التنزاني، منظم للغاية ومنافس قوي، إلا أن بيراميدز يستعد بكل قوته لتخطي مباراة الإياب والتأهل للدور المقبل بالكونفدرالية.