عاجل | مليون ريال عقوبة التفحيط للمرة الرابعة
نظّمت الهيئة العامة للأوقاف، ورشة عمل حول الصناديق والمحافظ الاستثمارية الوقفية، التي تعدّ إحدى المبادرات التنموية، التي أطلقتها...
أكدت مياه نجران أنها غير مسؤولة عن التسرب الذي طال تمديدات الكهرباء بالمنطقة مشيرة إلى أن العطل من سباكة المنزل، وأبلغت فرق الصيانة...
أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروعا استثماريا لتطوير مركز ترفيهي ثقافي سياحي رياضي، بالعزيزية بمحافظة الخبر، بإشراك القطاع الخاص...
عثرت الجهات الأمنية على المفقودة نوف القحطاني، حيث صرحت عائلتها عبر حساب شقيقها في "تويتر" أنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة،...
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها...
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض...
كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاما والمقرر في 31 أكتوبر 2021 وذلك إلى حين...