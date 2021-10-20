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محمد يوسف: تراجع مستوى الأهلي «طبيعي»

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محمد يوسف: تراجع مستوى الأهلي «طبيعي» محمد يوسف: تراجع مستوى الأهلي «طبيعي»

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أكد محمد يوسف المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن عامل التوفيق يصاحب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية: «التوفيق يصاحب موسيماني، في النادى الأهلى لأنه مدرب مجتهد ويعمل باجتهاد لذا من الطبيعى أنه يصاحب التوفيق المدرب المجتهد».

وأضاف أن تراجع مستوى لاعبى الأهلى في الفترة الأخيرة أمر طبيعى في ظل ضيق الوقت وتلاحم المباريات موضحا ان الحل هو خلق دوافع جديدة ومنح الفرصة لوجوه جديدة.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

المصرى اليوم

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