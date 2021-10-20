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الإسماعيلي: ليست مهمتنا مخاطبة الأمن لخوض مباراة الأهلي على ملعبنا

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الإسماعيلي: ليست مهمتنا مخاطبة الأمن لخوض مباراة الأهلي على ملعبنا الإسماعيلي: ليست مهمتنا مخاطبة الأمن لخوض مباراة الأهلي على ملعبنا

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قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، إنه مُتعجب من تصريحات أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن عدم طلب الدراويش، خوض مباراة الأهلي على ملعب الإسماعيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن كل ما يُقال بشأن عدم إقامة المباراة على الإسماعيلية، هو أنه قرار أمني خارج عن الرابطة والنادي.

وتابع علاء وحيد، أن الأمن قادر على تأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي، خاصة وأن الأحمر خاض عدة مباريات بالإسماعيلية بكل سهولة ويسر في مختلف البطولات بألعاب الصالات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، إلى أنه يحترم القرارات الأمنية، إلا أنه لم يحدث أي مشاكل على الإطلاق مع الأهلي سواء فاز أو خسر عندما كان يلعب بالإسماعيلية، مشددًا أنه كان يتمنى خوض المباراة على ملعبه.

واختتم علاء وحيد، أن رابطة الأندية تمتلك الكثير من الخبرات وما يؤهلها لنجاح المسابقة برئاسة النائب أحمد مجاهد، إلا أنه من غير المنطقي خوض الفريق 5 مباريات خارج ملعبه، مضيفًا «مش مهمتنا مخاطبة الأمن لخوض المباراة على ملعبنا».

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