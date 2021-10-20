إبراهيم نور الدين: الحكام أشهر من اللاعبين .. وأسهل مباراة أدارتها الأهلي والزمالك

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أكد الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، أن الحكام المصريين أصبحوا أشهر من اللاعبين لذا فأنهم لا يبحثون عن الشهرة والمنظرة في المباريات.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية إنه لا يتعمد «الشو» في المباريات ولا يحب «المنظرة»، ولكنه يتريث لاتخاذ القرار الصحيح خاصة عند اللجوء لتقنية الفيديو.

وأشار إلى أن أسهل مباراة أدارها في تاريخه هي مباراة الأهلى والزمالك عام 2014.

وأضاف أن ظروف المباراة خدمته لأنها جاءت بعد ثورة 30 يونيو، واللاعبين كانوا ملتزمين للغاية لذا مرت المباراة بسهولة.