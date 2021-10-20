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مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» ()

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مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو) مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» ()

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قال إسلام عادل المدرب العام لفريق المقاصة، إن افتتاح مشوار فريقه بمواجهة بيراميدز، بداية صعبة، فضلًا عن صعوبة المنافسة بالمسابقة على جميع الأندية.

وأضاف إسلام عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إسلام عادل، أن الفرق الصاعدة للدوري الممتاز، قوية للغاية، خاصة بعد ودية جمعت فريقه بفيوتشر، أثبتت أن الأخير ولد كبيرًا، موضحًا أن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

واستكمل تصريحاته، أن جميع المواجهات بالدوري الممتاز الموسم الجديد، ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه تفاجئ بأداء لاعبيه في ودية فيوتشر، مساء الثلاثاء، خاصة وأنهم بذلوا قصارى جهدهم استعدادًا للموسم الجديد.

واختتم تصريحاته «طلبنا ملعبا بني سويف والفيوم لخوض مبارياتنا على أحدهما، إلا أنه تم رفضنا لـ13 سبب كانوا مقنعين لذلك لم نعترض على الرفض، وكنا نمني النفس باللعب وسط جمهورنا بالفيوم، لكن ندعم استقرار المسابقة والقرارات التي تصب في صالحها».

المصرى اليوم

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