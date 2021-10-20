زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

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شهدت منطقة اتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها واقعة طعن حيث قام زوج بطعن زوجته بسكين بعد أن طعنته هي الأخري في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على مصروف المنزل وتم نقل الزوجة في حالة خطرة إلى العناية المركزة بمستشفي الجامعة ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور قسم ثان، انتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين من المعاينة والفحص أن الزوج يدعى «ت ص أ» والزوجة تدعي «ا ع» وتبين أنهما يقيمان بمنطقة اتريب ببنها، وأنه حدث مشاجرة بينهما بسبب مصروف البيت، قامت الزوجه على إثرها بالتعدي على الزوج بسكين فاستشاط غيظا وأمسك السكين من يدها وقام بطعنها في رقبتها نقلت على إثرها في حالة خطرة للعناية المركزة بمستشفى الجامعة ببنها، القي القبض على الزوج وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التحفظ على السكين.