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«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

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«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 «زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

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في الخامس والعشرين من ديسمبر 1931 وفى الإسكندرية ولدت الفنانة نعيمة الصغير وقد اكتسبت لقبها «الصغير» من زوجها محمد الصغير، أما اسمها كاملا فهو نعيمة عبدالمجيد عبدالجواد المشهورة ويرجع الفضل في اكتشافها للمخرج حسن الإمام وكانت قد بدأت مسيرتها الفنية كمونولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم عملا معا في فرقة إبراهيم حمودة، كما عملا مع إسماعيل يس ثم بدأت مسيرتها السينمائية في الأربعينيات، واستولت السينما على كل حياتها، فلم يمثل المسرح أو التليفزيون إغواء فنيا لها ولم تهتم كثيرا بالعمل في التليفزيون أو المسرح ومن الأدوار التي اشتهرت بأدائها الحماة القاسية المحرضة والعجوز المتصابية كما تميزت أيضا في الأدوار الكوميدية، ومن أشهر أدوارها دور «نازلى» في فيلم الشقة من حق الزوجة وتوفيت «زي النهارده»فى 20 أكتوبر 1991ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها الرجال والقاهرة 30، ومولد يا دنيا، وشلة الأنس، وسونيا والمجنون، والأقمر، ومكالمة بعد منتصف الليل وشفيقة ومتولى ومع سبق الإصرار وإسكندرية ليه وقصة الحى الغربى والمشبوه وقهوة المواردى وحب في الزنزانة ونعيمة فاكهة محرمة وشهد الملكة ورمضان فوق البركان، الزمار والبدرون، ولعدم كفاية الأدلة وجرى الوحوش وأيام الرعب، وعليش دخل الجيش، وليل وخونة، وإلا أمى.

المصرى اليوم

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