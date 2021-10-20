«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966

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اسمه الأصلى محمد الحو واسمه الفنى محمد فوزى، وهو أحد أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين المصريين في القرن العشرين، وهو مولود في قرية كفر أبوجندى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية في 28 أغسطس عام 1918 وحصل على الابتدائية من مدرسة طنطا عام 1931وكان قد تعلم أصول الموسيقى في ذلك الوقت على يد عسكرى المطافى محمد الخربتلى، الذي كان يصحبه للغناء بالموالد والليالى والأفراح ثم هبط القاهرة عام 1938، واضطربت حياته فيها لفترة قبل العمل في فرقة بديعة مصابنى ثم فرقة فاطمة رشدى ثم الفرقة القومية للمسرح، وفى عام 1944 دخل عالم السينما لأول مرة من خلال دوره بفيلم سيف الجلاد،وخلال ثلاث سنوات استطاع التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات، وفى عام 1958 أسس شركة «مصر فون» لإنتاج الأسطوانات، وتفرغ لإدارتها، وضرب بها شركات الأسطوانات الأجنبية، التي كانت تبيع الأسطوانة بتسعين قرشاً، بينما كان يبيعها هو بخمسة وثلاثين قرشاً، وأنتجت شركته أغانى كبار المطربين في ذلك العصر مثل: أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وغيرهما إلى أن تم تأميمها سنة 1961وتم تعيينه مديراً لها براتب 100 جنيه، الأمر الذي أصابه باكتئاب حاد، كان مقدمة لمرضه ومحمد فوزى هو صاحب لحن النشيد الوطنى للجزائرقسما الذي نظمه شاعر الثورة الجزائرية مفدى زكريا تزوج محمد فوزى عام 1943 بزوجته الأولى السيدة هداية وأنجب منها نبيل وسمير ومنير، وانفصل عنها عام 1952، ليتزوج بالفنانة مديحة يسرى وأنجب منها عمرو (وقد توفى لها ابنان من محمد فوزى)، وانفصل عنها في 1959 ثم تزوج عام 1960 بزوجته الثالثة كريمة وأنجب منها ابنته الصغرى إيمان بعد عام وظلت معه حتى وفاته وحين داهمه المرض احتار أطباء العالم في تشخيصه، وقرر السفر للعلاج بالخارج، وبالفعل سافر إلى لندن في أوائل عام 1965، ثم عاد إلى مصر، ولكنه سافر مرة أخرى إلى ألمانيا بعدها بشهرين، إلا أن المستشفى الألمانى أصدر بيانا قال فيه إنه لم يتوصل إلى معرفة مرضه الحقيقى ولا كيفية علاجه، ولم يكن هذا المرض سوى سرطان العظام، الذي توفى على إثره «زي النهارده» في 20 أكتوبر 1966 عن 48 عاما.