أخبار عاجلة

الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي -
إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي -
مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو) -
محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرى -
جامعة الزقازيق: مكافأة 10 آلاف جنيه للأساتذة المدرجين في قائمة أفضل 2% من العلماء بالعالم -
«تعليم قنا»: التنسيق مع «التضامن» لتوزيع الخريجات للاستعانه بهم في سد العجز بالمعلمين -
رغم التقدم.. جوجل يرفض إضافة الهدف للزمالك -
تحرير 66 محضر للمخابز والأسواق المخالفة بدمياط -
سبّا واحتجزا المفتش.. عقوبة تأديبية لمسئول وسائق بالنقل العام -
وزيرة خارجية السودانية السابقة: أنتظر اعتقالي في أي لحظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

Print
أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أحمد صالح نجم السابق، إن محمد صلاح نجم منتخب وليفربول الإنجليزي، رفع من سقف طموحات المصريين، بما يقدمه في ملاعب أوروبا، موضحًا أن أرقامه تؤكد أنه في مكانة أخرى عن أي لاعب مصري آخر سبقه.

وأضاف صالح خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح في الفترة الأخيرة لم يظهر مع بالشكل المطلوب، نظرًا لعدم تحفيظه جمل فنية وتكتيكية وانضمامه بشكل مستمر أثناء وجود حسام البدري مدربًا.

وتابع نجم الزمالك السابق، أن عقلية محمد صلاح يتعامل بعقلية أوروبية في كل شيء، ويضع لنفسه هدف كبير للغاية، موضحًا أنه يحافظ على نفسه داخل وخارج الملعب، بخلاف أنه موفق بطريقة غير طبيعية، كونه مُنظم وملتزم طوال مسيرته.

واختتم تصريحاته «لا بد وأن يكون محمد صلاح مثل أعلى لكل الأطفال، خاصة وأنه بدأ من نقطة الصفر وكان لديه هدف من البداية ووصل له ليكون رقم 1 حاليًا، وأرشحه للتتويج بالكرة الذهبية بعد الانطلاقة الرائعة منذ بداية الموسم بشرط الاستمرار على ما هو عليه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي

الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

محمد فريد يكشف مفاجأة عن وضع البورصة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارىء

محمد فريد يكشف مفاجأة عن وضع البورصة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارىء

سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري

سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري