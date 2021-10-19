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نانسي طمان تحقق إنجاز جديد للجمباز فى بطولة العالم

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نانسي طمان تحقق إنجاز جديد للجمباز فى بطولة العالم نانسي طمان تحقق إنجاز جديد للجمباز فى بطولة العالم

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نجحت نانسي طمان لاعبة الوطني للجمباز، من تحقيق إنجاز تاريخي عقب صعودها لنهائي بطولة العالم والمقامة حاليًا باليابان على جهاز حصان القفز.

وحققت «طمان» المركز السابع واستطاعت التأهل للعب على ميدالية عالمية.ببطولة العالم للجمباز الفني المقامة في كيتاكيوشو باليابان، بعد حصولها على المركز السابع في منافسات التأهل.

ويعد هذا الصعود إنجاز تاريخي حيث لم يسبق نانسي لهذا الأمر أي لاعب أو لاعبة مصري وعربي وأفريقي.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولة المونديالية 10 لاعبين وهم «نانسي طمان- فرح حسين- فريدة ضبور- مريم عمر- على زهران- عمر العربي- أحمد على أمين- زياد إبراهيم- محمد منتصر عفيفي- عبدالرحمن واكد».

الجدير بالذكر، أن نانسي طمان توجت من قبل بذهبية بطولة والتي استضافتها القاهرة مطلع شهر يونيو الماضي.

ومن ناحية أخرى اعلن الإتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة كآس العالم العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردي الأجهزة

واشترط الإتحاد الدولي على الدولة المضيفة ان تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية في نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من آول شهر يناير حتي مارس من كل عام

ومنح الإتحاد الدولي للعبة شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 17 حتي 20 مارس 2022 و2023 و2024

جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز في استضافة بطولة العالم موخرا القاهرة 2021

ويحتل الجمباز المصري المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.

المصرى اليوم

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