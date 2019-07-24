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بالصور: صدام حسين عند مدخل مؤسسة حكومية عراقية يثير الجدل

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بالصور: صدام حسين عند مدخل مؤسسة حكومية عراقية يثير الجدل بالصور: صدام حسين عند مدخل مؤسسة حكومية عراقية يثير الجدل

وأثارت الصور جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل وسط مطالب بإزالة النقش بأقرب وقت.

وأحب صدام حسين بناء القصور لنفسه وأقربائه. وقد تم بناء أكثر من 80 قصرا خلال فترة رئاسته في العراق. وتؤكد وسائل الإعلام العربية أن عددها قد يكون الضعف.

وكان هذا العدد من القصور ضروريا للرئيس العراقي، لأنه كان يخشى محاولات الاغتيال ولا يفضل قضاء الليل في مكان واحد ليلتين متتاليتين. وتم تحويل بعض هذه القصور، بعد الغزو الأمريكي إلى فنادق فاخرة، بينما استخدم البعض الآخر لاحتياجات الجيش الأمريكي. وتحول أحد هذه القصور إلى أكبر مبنى للسفارة الأمريكية في العالم.

SputnikNews

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