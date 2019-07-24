رئيس الوفد الوطني لـ"أنصار الله": وجدنا تفهما روسيا لرؤيتنا 

ذكر ذلك الموقع الرسمي لـ"أنصار الله"، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن محمد عبد السلام، أكد أنه، تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالسياسة اليمنية وما يتعلق بالتحركات الأممية، مع الخارجية الروسية.

وتابع رئيس الوفد الوطني "ناقشنا مع الخارجية الروسية التحركات الأممية وخطوات الوفد الوطني في اتفاق السويد إضافة لما يتعلق بالأزمة الإقليمية".

وأضاف "وجدنا تفهما روسيا للرؤية الوطنية أفضل من أي وقت مضى، وهناك تفهم لرؤيتنا في التمسك بمواجهة العدوان تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ".

وأوضح محمد عبد السلام، أن الوفد الوطني لمس خلال اللقاء تفهما روسيا في أن اليمن يخطو خطوات صحيحة وراسخة"، مضيفا "اليمن أصبح مؤثرا ولاعبا إقليميا مهما".

ويشهد اليمن منذ 5 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، وبين أنصار الله "الحوثيين"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.