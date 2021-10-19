الجونة يعلن انتقال أحمد حمدي إلى مونتريال الكندي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي الجونة انتقال أحمد حمدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إلى مونتريال الكندي والذي يلعب في الدوري الامريكي بشكل نهائي.

وكتب الجونة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«احمد حمدي ينتقل لنادي مونتريال بشكل نهائي … نشكر لاعبنا على كل ما قدمه للنادي ونتمني له التوفيق في خطواته المقبلة»

ولعب احمد حمدي، في الموسم الماضي لفريق مونتريال على سبيل الإعارة، وظهر اللاعب بمستوى مميز مع الفريق، وهو ما جعل مسؤولي النادي يقررون شرائه بشكل نهائي.

يذكر أن اللاعب صاحب ال24 عامًا لعب مع فريق مونتريال 19 مباراة في الدوري الامريكي، احرز خلالها هدفين.