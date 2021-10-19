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توسكر يخوض تدريبه الأول بالملعب الفرعي ببرج العرب

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توسكر يخوض تدريبه الأول بالملعب الفرعي ببرج العرب توسكر يخوض تدريبه الأول بالملعب الفرعي ببرج العرب

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي توسكر الكيني تدريباته اليوم وغدا على الملعب الفرعي باستاد برج العرب في إطار استعداداته للقاء في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

وسيخوض الفريق الكيني تدريبه الأساسي في السابعة مساء يوم الخميس المقبل على ملعب المباراة لمدة ساعة واحدة فقط وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

المصرى اليوم

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