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فقرات بدنية قوية في مران بمشاركة طارق حامد

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فقرات بدنية قوية في مران الزمالك بمشاركة طارق حامد فقرات بدنية قوية في مران بمشاركة طارق حامد

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خصص الجهاز الفني لفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة بدنية خفيفة للاعبين في بداية المران مساء اليوم الثلاثاء بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض اللاعبون تدريبات بالجري الخفيف أعقبها بعض التدريبات بالكرة، وذلك تحت إشراف فيرناندو مخطط الأحمال ومساعده أحمد عصمت.

كما انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك في التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء بشكل طبيعي رغم وفاة عمه أمس.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي بالفريق على تقديم واجب التعازي للاعب بعد وفاة عمه أمس.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة العودة بدور ال32 بدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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