تعرف على تفاصيل جلسة كارتيرون مع سيسه

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق في حضور الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وقام كارتيرون بالحديث مع سيسيه واطمأن على البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له

كما حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على توضيح آخر التطورات الخاصة بحالة اللاعب للمدير الفني.

ويستعد الزمالك لمباراة العودة بدور ال32 بدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.