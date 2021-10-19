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تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران

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تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران الزمالك تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران

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خصص الجهاز الفني لفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة فنية خاصة خلال المران مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي استعدادا لمواجهة توسكر الكيني.

وعقب هذه الفقرة خاض اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب تم خلالها تنفيذ الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة ظهور اللاعبين بشكل فني مميز، وكذلك قام كارتيرون بإعطاء تعليمات خاصة للاعبين وتصحيح الأخطاء.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على توسكر الكيني في لقاء الذهاب بدرو ال32 لدوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة مساء.

المصرى اليوم

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