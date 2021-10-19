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مباراة الهلال ضد النصر مباشر .. تشكيل الزعيم

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مباراة الهلال ضد النصر مباشر .. تشكيل الزعيم مباراة الهلال ضد النصر مباشر .. تشكيل الزعيم

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أعلن البرتغالي لوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة النصر بعد قليل، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج – محمد كنو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: ماثيوس بيريرا – موسى ماريجا - جوميز.

يوفر المصري اليوم لزوارة خدمة متابعة مباراة الهلال ضد النصر مباشر في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعد الديربي السعودي الشهير هو الحدث الأشهر كرويًا على الساحة العربية خلال الفترة الحالية نظرًا لقوة اللقاء قاريًا وطبيعة المنافسة التاريخية بين الفريقين فنيًا وجماهيريًا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد النصر مباشر اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية .

وستقام مباراة الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك الذي بدأت إدارته في طرح تذاكر اللقاء عبر الموقع الرسمي، ونفذت تذاكر المقاعد التي توجد خلف المرمين.

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وسيتم نقل مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات ssc7 بصوت المعلق المميز فهد العتيبي مع وجود فقرات تحليلية مكثفة تضم أبرز نجوم الكرة السعودية والعربية.

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كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية والآسيوية خدمة متابعة أحداث مباراة الهلال والنصر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأبرز المستجدات.

حكم مباراة النصر والهلال

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي مهمة إدارة لقاء الهلال والنصر تحكيميًا إلى الدولي الأسترالي كريش بيث مع طاقم من مواطنيه.

ويمتلك كريش خبرات كبيرة في الملاعب الآسيوية وسبق له إدارة مواجهة الهلال والاتحاد في موسم 2019، وكذلك لقاء الزعيم واستقلال طهران بالإضافة إلى عدة مواجهات لفريق النصر في دوري أبطال آسيا والمنافسات القارية بشكل عام.

المصرى اليوم

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