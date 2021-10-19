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بعد اتهامات الخيانة.. إيكاردي يهدد بالرحيل عن باريس بسبب واندا

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بعد اتهامات الخيانة.. إيكاردي يهدد بالرحيل عن باريس بسبب واندا بعد اتهامات الخيانة.. إيكاردي يهدد بالرحيل عن باريس بسبب واندا

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لا صوت يعلو في الصحف الرياضية الفرنسية على صوت الأزمة المشتعلة بين المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي وبين زوجته الجميلة ووكيلة أعماله واندا نارا.

وكانت واندا نارا، قد قررت إنهاء علاقتها مع إيكاردي بعدما اكتشفت أنه يخونها مع عارضة أزياء أرجنتينية تدعى ماريا يوشينا سواريز.

ونشرت واندا قصة عبر حسابها على إنستجرام وظهرت فيها يدها بدون خاتم الزواج وكتبت فوقها: عائلة أخرى دمرتها من أجل عاهرة، في إشارة واضحة إلى زوجها إيكاردي والذي لديه منها ابنان.

وكشفت تقارير فرنسية في الساعات الماضية عن أن واندا نارا ستتواجد في باريس من أجل بحث الأزمة القائمة بينها وبين زوجها خاصة في ظل الأعمال المشتركة بينهما كونها وكيل أعمال اللاعب وكانت وراء انتقاله من صفوف فريقه السابق إنتر ميلان إلى العملاق الفرنسي.

وكتبت شبكة " RMC" الفرنسية في تقرير لها اليوم أن ماورو إيكاردي هدد بالرحيل عن باريس سان جيرمان ، إذا لم تعد زوجته واندا نارا إليه في أسرع وقت وتتراجع عن فكرة إنهاء العلاقة بينهما.

ويستعد إيكاردي الليلة لخوض مباراة مهمة مع فريقه باريس سان جيرمان أمام لايبزيج الألماني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير فرنسية في الساعات الماضية إلى أن إيكاردي طلب من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عدم الاعتماد عليه لعدم جاهزيته رغم إعلان اسمه ضمن قائمة الفريق الفرنسي للمباراة.

المصرى اليوم

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