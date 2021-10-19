تفاصيل صلح فاروق جعفر مع مرتضي منصور وطلبه الانضمام لقائمته في الإنتخابات.. صور

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في تطور سريع للأحداث داخل نادي الزمالك في ظل اقتراب إجراء الانتخابات الجديدة لانتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات مقبلة وطي صفحة اللجان المعينة، شهدت كواليس العملية الانتخابية انقلاب فاروق جعفر المستشار الفني للجنة المعينة علي اللجنة برئاسة حسين لبيب وتوجهه الي قائمة المستشار مرتضي منصور رئيس النادي الموقوف بقرار من وزير الشباب والرياضة .

فاروق جعفر يتصالح مع مرتضي منصور ويطلب الانضمام لقائمته في انتخابات الزمالك

ورصدت المصري اليوم كواليس تصالح فاروق جعفر نجم الزمالك والمستشار الفني للجنة المعينة برئاسة حسين لبيب مع المستشار مرتضي منصور في حفل زفاف المنتج الفني أحمد أيوب الذي أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة .

فاروق جعفر يتصالح مع مرتضي منصور ويطلب الانضمام لقائمته في انتخابات الزمالك

وقام فاروق جعفر بالتوجه الي مرتضي منصور ومصافحته ومعانقته وتقبيله والتأكيد له علي ان علاقته به أكبر من أي شيء وانهما سيظلان دائما اصدقاء واخوة سواء علي المستوي الانساني او علي مستوي نادي الزمالك .

فاروق جعفر يتصالح مع مرتضي منصور ويطلب الانضمام لقائمته في انتخابات الزمالك

من جانبه تقبل مرتضي منصور، رئيس نادي الزماك اعتذار فاروق جعفر له والترحيب بصلحه معه مؤكدا له أنه مسامح في حقه بعد تخاذل فاروق جعفر معه وتعاونه مع لجان غير شرعية تقود النادي وادخلته في النفق المظلم وأكد له ان رموز وقدامي الزمالك وعلي راسهم فاروق جعفر تخاذلوا عن نصرة وخدمة ناديهم والمشاركة مع غيرهم في تدمير النادي بصمتهم علي التدخل في شؤون النادي وعدم وقوفهم مع الشرعية ومجلس الإدارة الذي تم ايقافه واستبعاده بدون وجه حق.

يأتي هذا فيما فجر فاروق جعفر مفاجأة من العيار الثقيل بطلبه غير المتوقع مع مرتضي منصور بعد جلسة الصلح الذي كان شاهدا عليها أمين حافظ مدير فريق الكرة بالزمالك السابق وشريف حسين المدير التنفيذي السابق للنادي والفنان ياسر جلال والفنان أحمد سلامة الذين تصادف وجودهم علي مائدة مرتضي منصور في الفرح اثناء تصالح فاروق جعفر .

وطلب فاروق جعفر من مرتضي منصور الانضمام الي قائمته الانتخابية في الانتخابات المقبلة للنادي وأكد له انه الافضل له في القائمة علي منصب النائب الا ان مرتضي منصور رفض طلبه بخوض الانتخابات معه علي منصب النائب الذي اكد انه محجوز للمستشار احمد جلال إبراهيم الذي منحه وعدا ولن يتراجع عنه وانه لم يعتاد ابدا الغدر باي شخص منحه وعدا وكلمة بالانضمام معه في منصب معين .

واقترح مرتضي منصور علي فارو جعفر الانضمام لقائمته وانه موافق علي ضمه معه في القائمة ولكن في منصب العضوية فوق السن وليس النائب او امين الصندوق وهو ما طلب فاروق جعفر منحه مهلة للتفكير في الوقت الذي تمسك فيه بمنصب النائب .

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