في غياب نيمار ودي ماريا .. تشكيل باريس المتوقع أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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سيكون مسرح حديقة الأمراء مساء اليوم الثلاثاء شاهداً على مباراة قوية في بطولة دوري أبطال أوروبا بين العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان وضيفه لايبزيج الألماني.

وتأتي المباراة بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة بين باريس سان جيرمان ولايبزيج عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافقة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل باريس سان جيرمان بعد أول جولتين قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره كلوب بروج البلجيكي فيما يأتي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث وله 3 نقاط.

ويغيب عن باريس سان جيرمان في هذه المباراة نجمه الأول البرازيلي نيمار للإصابة كما يغيب أيضاً الموهوب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وينتظر أن يخوض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، وفقا لما كشفت عنه وسائل الإعلام الفرنسية، مباراة لايبزيج، بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: نونو مينديز وماركينيوس وبريسنيل كيمبيمبي وأشرف حكيمي.

في خط الوسط: إدريسا جاي وماركو فيراتي وجورجينيو فينالدوم.

في خط الهجوم: جوليان دراكسلر وكيليان مبابي وليونيل ميسي.