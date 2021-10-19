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الإسماعيلي يستعد للأهلي بالفوز على الشهداء برباعية

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الإسماعيلي يستعد للأهلي بالفوز على الشهداء برباعية الإسماعيلي يستعد للأهلي بالفوز على الشهداء برباعية

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق الشهداء برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداته للقاء الأهلى.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي ٢٧ أكتوبر الجاري، على الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

أهداف الدراويش أحرزهما الثنائي عبدالرحمن مجدى ومحمد الشامى بواقع هدفين لكل منهما.

بدأ الفريق بتشكيل ضم. محمد فوزي حارس مرمى،عبدالله جمعه، محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي، في خط الدفاع، دونجا، عمر الوحش، محمد عادل، في خط الوسط، عبدالرحمن مجدي، محمد الشامي، شيلونجو، في خط الهجوم.

وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمد عمار وأحمد مصطفي وأحمد أيمن ومحمد عبدالسميع ومحمد بيومى.

الفريق تسيد اللقاء كاملا وكان الأكثر خطوره والأفضل حيث أضاع لاعبوه العديد من الفرص.

المصرى اليوم

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