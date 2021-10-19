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لاعب مانشستر يونايتد يحذر من قوة أتلانتا تحت قيادة جاسبريني

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لاعب مانشستر يونايتد يحذر من قوة أتلانتا تحت قيادة جاسبريني لاعب مانشستر يونايتد يحذر من قوة أتلانتا تحت قيادة جاسبريني

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أرسل جناح مانشستر يونايتد، عماد ديالو، تحذيرا لزملائه قبل مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، يعتقد الشاب أنه لا يجب على الشياطين الحمر التقليل من شأن الفريق الإيطالي، الذي يعد مُنافسًا صعبًا على ملعبه ووسط جماهيره.

انضم ديالو إلى مانشستر يونايتد من أتالانتا في وقت سابق من هذا العام، كان من المقرر أن يغادر على سبيل الإعارة إلى فينورد الهولندي في شهر أغسطس الماضي للحصول على دقائق لعب أكثر، لكنه تعرض للإصابة، وتم الإبقاء عليه في اليونايتد.

وقال ديالو في تصريحات إلى وسائل الإعلام: «لابد ألا نقلل من شأن أتالانتا. إذا كنت تقلل من شأن أتالانتا، فأنت ترتكب خطأ فادحا. لديهم مدرب رائع، وفريق رائع ولديهم جماهير جيدة، ويضغطون على المُنافس، ولا يسمحون لك باللعب».

أضاف: «الجناحان، روبن جوسينز ورسلان مالينوفسكي، هم من نقاط قوتهم، سوف يمنحونك مباراة صعبة. حتى عندما لا يكون لديهم الكرة، سوف يجرون كثيرًا، خاصة هذين. إذا خسرت الكرة، فأنت في مشكلة لأنهم يركضون كثيرًا».

كما أشاد عماد ديالو بمدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبريني خلال المقابلة. ونسب الإيفواري الفضل إلى جاسبريني لمساعدته في تطوير أدائه داخل الملعب.

«لقد ساعدني جاسبريني كثيرًا جدًا حقًا. إنه شخص رائع. لقد كان أساسيًا لنموي وأنا حقًا أشكره كثيرًا على كل السنوات التي قضيتها معه. ما زلت على اتصال مع بعض زملائي في الفريق ولا أطيق الانتظار لرؤيتهم. أعتقد أنه سيكون يومًا جيدًا للغاية».

ولم يُشارك ديالو مع الفريق الأول ومن المقرر إعارته في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل بمجرد تعافيه من الإصابة.

المصرى اليوم

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