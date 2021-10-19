راحة إجبارية لفريق الطائرة بالزمالك

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منح حسن الحصري، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال الأسبوع الحالي من أجل تنفيذ وتطبيق الخطط والتدريبات التي يقوم الجهاز الفني بوضعها فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الفريق خاض مباراة ودية أمام الترسانة يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل بشوطين لكل فريق.

ويقود الفريق حسن الحصرى مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما وأحمد عبد العزيز مدرب لياقة بدنية ورجب قطب إخصائي لياقة بدنية وحاتم قنديل مدلكا والمدير الإدارى أحمد شعلان.