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سفير في اثيوبيا يطمئن علي لاعب بيراميدز

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سفير مصر في اثيوبيا يطمئن علي لاعب بيراميدز سفير في اثيوبيا يطمئن علي لاعب بيراميدز

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حرص محمد عمر جاد سفير جمهورية العربية في أثيوبيا على زيارة إسلام عيسى نجم نادي بيراميدز في أديس أبابا للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية، بعد الوعكة التي تعرض لها خلال رحلة عودة بيراميدز من تنزانيا حيث أصيب اللاعب في مواجهة عزام التنزاني بكسر وجرح قطعي في الأنف.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن حالة إسلام عيسى في تحسن مستمر، وانتقل اللاعب من المستشفى إلى فندق في أديس أبابا مع وضعه تحت الملاحظة المستمرة وقريب من العودة إلى القاهرة خلال ساعات بعد الاطمئنان الكامل عليه.

شدد الطبيب على أن السفارة المصرية في أثيوبيا تتابع باستمرار حالة عيسى وحرص السفير على زيارة اللاعب للاطمئنان عليه، وكذلك الجهاز الطبي المرافق له في العاصمة الأثيوبية، وتم تذليل كافة العقبات التي تواجه اللاعب والوفد الطبي خلال فترة وجوده في أديس أبابا.

أكد المنيري أن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على تواصل مستمر مع الوفد الطبي وإسلام عيسى للاطمئنان أولا بأول على حالة اللاعب، ومتابعة كل التفاصيل وتطورات حالته الصحية، وخلال ساعات يتحدد موعد عودة الوفد للقاهرة بصحبة اللاعب.

المصرى اليوم

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