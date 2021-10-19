ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة تنريفي المفتوحة للتنس

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تأهلت ميار شريف بطلة المنتخب الوطني للتنس لمنافسات الدور الثاني في بطولة تنريفي المفتوحة للسيدات.

وبدأت ميار مشوارها في البطولة بالفوز على الإيطالية لوكريزا ستيفانيني بمجموعتين دون رد بنتيجة (2-6) و(0-6)

وقفزت البطلة المصرية 8 مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز الـ64 عالميًا، بعدما ودعت بطولة إنديان ويلز مؤخرًا.

ويذكر أن ميار شريف فازت بـ8 ألقاب فردية، و6 ألقاب زوجي، في مختلف البطولات الدولية التي شاركت بها، كما أنها أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسى في إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس، بالإضافة إلى أنها أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في رياضة التنس الأرضي.