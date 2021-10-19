رئيس ملتقى مدربي غزة: قطاع الناشئين في الأهلي متطور جدًا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم أنور الغلاييني، رئيس ملتقى مدربي غزة، الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على حفاوة الاستقبال والترحيب بهم داخل نادي القرن.

واستقبل مقر النادي الأهلي بالجزيره اليوم، وفدًا من ملتقى مدربي غزة، الذي تواجد في القاهرة على مدار الأيام الماضية لخوض فترة معايشة داخل قطاع الناشئين لكرة القدم بفرع النادي بمدينة نصر، بهدف الاستفادة من خبرات مدربي الأهلي ونقل هذه الخبرات للمدربين الفلسطينيين، مما يؤثر بشكل إيجابي على كرة القدم الفلسطينية.

وقال الغلاييني إنه لمس تطورا كبيرا جدا على كافة المستويات في العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي خلال فترة المعايشة بجانب المكاسب الفنية والأكاديمية الضخمة التي حصدها الجميع نتاج المحاضرات المتعددة التي تمت تحت إشراف خالد بيبو رئيس القطاع ومستر بروكيش المدير الفني.

وأوضح الغلاييني أن فترة المعايشة استهدفت تطوير المدربين الفلسطينيين وزيادة خبراتهم من الناحيتين الفنية والعلمية من أجل توسيع وتطوير قاعدة الناشئين في الكرة الفلسطينية وخلق كوادر تدريبية قادرة على النهوض باللعبة، مشيرًا إلى أن اختيار النادي الأهلي جاء لأنه يمتلك منظومة رياضية ناجحة ومتميزة ولديه العديد من الكوادر الفنية المميزة.

واختتم الغلاييني مؤكدا أن النادي الأهلي من أكثر الأندية المصرية اهتمامًا بقطاعات الناشئين وهو ما ينعكس بالإيجاب على المدربين الفلسطينيين، وعلى الرياضة الفلسطينية بشكل عام.

وقام الوفد في نهاية زيارته إلى مقر النادي بالجزيرة بجولة تفقدية داخل منشآت النادي بداية من ملعب التتش ودولاب البطولات التاريخي مرورا بالصالة المغطاة ومجمع حمامات السباحة وملاعب التنس والنصب التذكاري.